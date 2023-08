Meie töökohal on kogu aeg probleeme otsese ülemusega, kes karjub ja aeg-ajalt solvab alluvaid. Ühele töötajale, kes vastu vaidles, anti käsk vabatahtlikult lahkuda. Kuidas tõendada, et tegu on töökiusuga? Kas see loeb, kui tema ähvardused lindistada, küsib Maalehe lugeja.