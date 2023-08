Kasutad keskmisest rohkem vett? Uus seadus lubab selle eest lisatasu küsida

Lisatasumäära võib kehtestada nendele tarbijatele, kelle joogivee kogused ühe inimese kohta on keskmisest suuremad.

Tänavu juulist jõustus uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus. Uus seadus loob vee-ettevõtjatele võimaluse kõrgema hinna abil ohjeldada vee liigset tarbimist põuaperioodidel, mil inimesed kasutavad joogivett suures osas ka kastmiseks. Nüüdsest on võimalik määrata joogivee tasusid selliselt, et säästlikele veetarbijatele kehtib joogivee eest n-ö tavapärane tasu, ent lisatasumäära võib kehtestada nendele tarbijatele, kelle joogivee kogused ühe inimese kohta on keskmisest suuremad.