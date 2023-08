Supermarju kasvatav põõsas, mis vajab enda kõrvale sõpra

Perekond kuslapuus on väga palju liike, botaanikud on kokku lugenud neid lausa 200, kuid söödavaid liike neist on väga väike hulk. Eesti Maaülikooli (EMÜ) taimeteadlane Liina Arus ütles Sinist kuslapuud kirjeldades, et kuigi me ütleme kuslapuu, on tegu siiski põõsaga.