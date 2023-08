Erukolonelleitnant Tõnis Asson: paljud kaitsesse asunud vene sõdurid on end oma arvates hästi sisse seadnud

Iga nn konventsionaalne sõda ja relvakonflikt kulgeb mõnevõrra ootuspäraselt, kuigi sageli see algab ootamatult ja harva ka lõpeb ootamatult.

Sõja ootuspärane kulgemine tähendab laias laastus selle agressiivse olemusega kaasnevate tegevuste ilmnemist mitmel tasandil: poliitiline, strateegiline, operatiiv- ja/või taktikaline. Näiteks on ootuspärane, et toimub sõdivate osapoolte aktiivne osalus. Toimuvad pealetungid, rünnakud, eri- ja tavaoperatsioonid ning vahel asutakse kaitsele. Nendegi tegevuste osas on ootusi nii osalejatel kui pealtvaatajatel.