„Barbie“ näitlejatel soovitati juua Eestiski kasvava taime teed: nii saab naha siledaks nagu nukul

Lõuna-Euroopast Vahemere äärest pärit maarjaohakat peeti ammu aega tagasi tüütuks umbrohuks, kuid nüüd on see taimeravis, toidulisandites ja nahahooldustoodetes tuntud koostisosa, kirjutab Healthline. Lillaka õiega maarjaohakas on levinud Eestiski, see õitseb tavaliselt juulis ja augustis.