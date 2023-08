NÄDALA ILMAPROGNOOS | Vaata, millal seenevihma tuleb ja kauaks seda suvekuuma veel nautida saab

Ilusat ilma pakub tugevnev kõrgrõhuala, selle serv ulatub ka reedel üle Eesti ning hoiab ilma sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Vaid saartel on pilvi enam ja õhtul võib ka hoog vihma tulla. Tuul pöördub põhjakaarde ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 11–17°, päeval 19°st rannikul 22–25°ni sisemaal.