Suur laat viib kokku pealinlased ja talunikud

„Maa tuleb linna“ on rohkemat kui lihtsalt laat – see on sündmus, kus kohtuvad maa ja linn ning pakutakse parimat talutoiduvalikut otse meie armastatud talunikelt ja toidutootjatelt. See on võimalus väärtustada kohalikku toitu ja toetada lühikesi tarneahelaid ning Eesti põllumajandustootjaid. Laadal saab keha kinnitada ehtsa talutoiduga, nautida kultuuriprogrammi ja veeta kooliaasta alguses mõnusalt aega omade seltsis.