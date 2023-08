EKSPERT SELGITAB | Kui suur on võit, kui maksta kodulaen varem tagasi?

Üldiselt on pikalt räägitud, et eluasemelaen on odav ning tänane igakuine laenumakse tundub lepingu pikkust ja inflatsiooni arvestades juba mõne aasta pärast oluliselt väiksem. Samas võivad tänavused intressimäärade tõusud panna inimesi selles väites kahtlema. Muidugi tuleb arvestada, et kuue kuu keskmine euribor, millega enamik kodulaene on seotud, ei jää kõrgeks igavesti, kuid sellegipoolest on laenu ennetähtaegne tasumine kliendi jaoks alati võimalik.