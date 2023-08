Rattateel näitab nool suunda ja olen ise sellest alati kinni pidanud, isegi kui see pole kõige mugavam (elan Tallinnas). Viimase kuu jooksul on iga päev mitu inimest mulle rattateel vastu kihutanud (tihti toidukullerid) ja sellega liiklusohtlikke olukordi tekitanud. Vastassuunas sõitjaid on järsku nii palju, et tekkis küsimus, kas see on tõesti lubatud tegevus, küsib Maalehe lugeja.