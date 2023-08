KÜSITLUS | Kas Vene ja Valgevene kodanike valimisõigust on õige piirata?

Justiitsministeerium plaanib ajutiselt peatada Vene ja Valgevene kodanike õiguse hääletada kohalikel valimistel. Minister Kalle Laanet räägib, et tegu on julgeolekuriskiga. Põhjus on agressioonis Ukraina vastu, mida Venemaa teostab ja Valgevene toetab. Samas ei ole juristidel üksmeelt, kas selline hääleõiguse peatamine on kooskõlas Eesti põhiseadusega. Küsime Maalehe lugejatelt, kas teie arvates on õige peatada Vene ja Valgevene kodanike valimisõigus Eestis?