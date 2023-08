LUGEJA KÜSIB | Kas saan uue ahju täielikult riigi raha eest, kui õnnestub leida odav pottsepp?

Eelmisel esmaspäeval tuli kliimaministeeriumi teade, et septembris hakatakse andma ahjutoetust. „Kütteseadmete soetamiseks, paigaldamiseks või ehitamiseks on kehtestatud konkreetne toetussumma, mis ei sõltu tegelikust kulust. Näiteks uue ahju puhul on maksumuseks arvestatud 6400 eurot, millest hüvitatakse olenevalt piirkonnast 50% (3200 eurot) või 70% (4480 eurot).“