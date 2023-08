Aaduni talu perenaine: „Meie grilljuustu nõuavad isegi Tallinna kokad!“

„Olen kuulelapselise pere neljas laps ja me kõik elame ja toimetame nüüd koos Oidrema külas,“ teatab Mirjam Pikkmets. Vähe on taluperenaisi, kellel korraga nii palju ameteid pidada, aga Mirjam tuleb kõigega toime otsekui mängleva kergusega. Aaduni talu tagaaias on tal Lohmann Browni ja Dominandi tõugu kanad, taluõue rajatud väikeses meiereis valmivad piimatooted ning karjamaadel nosivad Gotlandi tõugu lambad.