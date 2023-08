JURIST VASTAB | Kes maksab arveid, kui korter kuulub neljale pärijale?

Korteriühistus aga on kõigil pärijatel õigused ja kohustused ühised. Praegu maksan mina kõik korteri arved (vesi, elekter, prügi jms), samuti maksan korteriühistule võetud renoveerimislaenu osa (sh remondifond). Kas mul on õigus nõuda teistelt pärijatelt, et nad maksaksid igaüks oma osa korteriühistu arvest või vähemalt laenu- ja remondimaksetest? Või peavad ülejäänud kolm pärijat maksma ¾ osas laenumakseid, remondimakseid ja minu kanda jääks otsesed kulud + ¼ laenu- ja remondimakseid? Palun selgitage, kas saan seda mehe pärijatelt nõuda või mitte?