JURIST VASTAB | Kuidas kingitud raha tagasi saada, kui tütar käitus minuga jämedalt tänamatult?

Kas selline võimalus on ainult siis, kui teed kellegi nimele kinkelepingu? Mina andsin ülekandega suurema summa oma tütrele, et ta saaks osta oma perele maal suvemaja. Nüüd on maja ostetud ja pere suvitab seal juba mitmendat aastat. Mul aga seal suvitada ei lubata, läksime tülli ja mulle öeldakse halvasti. Kas mul on õigus oma raha tagasi nõuda? Kas tõestuseks on pangaülekanne, küsib Maalehe lugeja.