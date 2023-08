Harvia: Soome saunakerisest ülemaailmseks spaabrändiks – lugu traditsioonidest ja uuendustest

Usaldusväärne nimi saunatööstuses – Harvia püsiv võlu

Harvia lugu sai alguse 1950. aastatel, kui tegutsemist alustas väike puiduküttega ahjude töökoda. Praeguseks on Harviast kujunenud maailmakuulus sauna- ja spaabränd, mille edu tõestab, et saunade võlu ei ole kuhugi kadunud, nagu ka ettevõtte pühendumine uuendustele ja kvaliteedile. Harvia juured on algusest peale olnud sügaval Soome saunatraditsioonides, samal ajal on nad aga suutnud laieneda ja kohaneda erinevate kultuuridega. Nii on Harviast saanud kogu maailma saunatööstuses usaldusväärne nimi.