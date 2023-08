Reede öö hakul madalrõhuala mõju korraks veidi nõrgeneb ja ilm on vähese pilvisusega. Pärast keskööd lisandub aga pilvi ja tekib udu, nõrka vihma sajab paiguti nii öösel kui ka päeval. Tuul on nõrk ja muudab tihti suunda. Õhutemperatuur on öösel 8–13°, rannikul kuni 16°, päeval 17–21°.