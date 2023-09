Mis seal salata, kogenud õpetajat on meie innovatsioonituhinast kannustatud ühiskonnas kujutatud lausa nõukogude aja jäänukina, uuenduste pidurina – mida vanem ja kogenum, seda tõenäolisemalt on ta ajale jalgu jäänud. Haridusteadlane Rain Mikser on tõdenud, et nii hariduse arengukavades kui ka teadustöödes kutsutakse üles loobuma õpetajate vanamoelistest hariduspraktikatest ning nende rolli ümber mõtestama.