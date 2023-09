Kujutagem ette, et kellegi töökoht asub naabermaakonnas. Näiteks elab ta Võrus ja töökoht on Tartus. Või tegutseb Tartus ettevõte, mis osutab teenust Võrus. Ühel või teisel juhul ei saa paraku alati valida päevi, mil töötada kodukontoris või on vaja teinekord kiiresti osutada mõnda teenust.