Rasketehnikat võib rentida igaüks

Cramo rasketehnika osakonna juhataja Taavi Lõhmuste ütleb, et üks suuremaid müüte rasketehnika (nt ekskavaatorid, erinevad laadurid, pinnaserullid, laotõstukid jne) puhul on laialt levinud arusaam, et masinate kasutamise jaoks on tarvis põhjalikke eelnevaid teadmisi ja suurt kogemuste pagasit. „Meil on olnud kliente, kes pole kunagi ekskavaatoriga tööd teinud, aga pärast esmast lühitutvustust saavad juba samal päeval iseseisvalt oma kaevetööd tehtud. Cramo professionaalne meeskond on igati abivalmis õpetama, kuidas erinevaid seadmeid kasutada, samuti on tehniliste probleemide ja küsimuste jaoks meil olemas vastav personal.“