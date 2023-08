Maksutõus ja maakoolide reform suretab maaelu

Viimase seitsme kuu jooksul on pidevalt meediapildis olnud riigipoolsete maksuplaanide korrigeerimine ja arengukava muutmised. Kas riik omal tasandil on võtnud plaaniks täita vaid riigikassat või on maksude tõstmise plaani taga mõni teine põhjus? Hoolimata kõigist põhjustest, kannatavad tulevaste maksutõusude tõttu enim maapiirkonnas elavad kogukonnad ja leibkonnad. Ka maakoolide kärpereform on Eesti äärealadel loonud kaose ja võitlus maaelu püsimise eest on vallandunud ülestõusuga. Maksude tõus ja kohalike teenuste kättesaadavuse kärpimine tõstab maal elavate leibkondade kulutused maksimumini ning selle vastu võitlemiseks on nüüdseks loodud spetsiaalsed meetmed.