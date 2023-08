Laulupidu oli alles algus – kohe jõustuvad rohereeglid mõjutavad toidu ostmist kogu Eestis

Ekspert selgitas, et Eesti on valinud korduskasutusele üleminekuks paindliku ja usaldusel põhineva tee. „Juba aastaid on ühekordsete toidunõude müüjaid teavitatud võimalustest asendada need ringlevate nõudega. Sellesuvine laulupidu näitas, et see on võimalik isegi hiigelürituste puhul. Samal ajal on iga ettevõtja vaba voli ise otsustada, täpselt kuidas ta samm-sammult ühekorrapakendeid järjest vähendab,“ rääkis Kenk.