VIDEO | Vaata, kuidas uudishimulik hirvepull kaameraga kurameerib

Tiit Hunt kirjutab RMK loodusblogis, et lisaks mäkradele, kes on nüüdseks asunud talveurgude juurde naasma, on Lääne-Saaremaale, Koimla kanti üles seatud kaamera tabanud ka mitmeid teisi loomi nagu rebased, hirved ja põdrad. Enim poseeriski kaamera ees just uhke hirvepull. Videos on näha, kuidas uudishimulik loom otsustavalt kaamera poole sammub ning sellega lähemalt tutvust teeb.