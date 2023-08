Herilasämbliku muudab äratuntavaks see, et tema tagakehal on mustad ja kollased ristvöödid, mis annavad talle omapärase, herilasega sarnaneva välimuse. Lisaks on tegu ka Eesti mõistes suhteliselt suure ämblikuga, kelle kehapikkus võib küündida üle kahe sentimeetri. Bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartes kinnitab: „Üks suurimaid ämblikke on ta kahtlemata, nii mõõtmete kui ka kaalu poolest!“ Jalaulatuse poolest on teadlase sõnul suurem ainult teine samuti saartel levinud ämblikuliik, nn Kõpu must.