UURING | Selgus, mis ajab Eesti autojuhte kõige rohkem närvi

Kooliaasta algusega saabuvad linnadesse taas suuremad ummikud. See nõuab juhtidelt rohkem kannatlikkust ja viisakust üksteise vastu. Kõige enam häirib juhte see, kui keegi teine autoga nende sõidurajale trügib, eriti kui seda tehakse suunatuld näitamata, selgus If Kindlustuse poolt läbi viidud uuringust.