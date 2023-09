Joel Volkov: sind ajab närvi, kui riigiasutus nime või logo muudab? Turundus pole sugugi napakas tegevus

Nii mõnigi tegelane kiitis kaasa, et küll oleks ikka tore, kui vanad ETKVLi poed alles oleksid. Ei tea, kas see oli nali, aga fakt on, et meie ühiskonnas on sellist nn talupojamõtlemist päris palju. Eriliselt tuleb see esile, kui mõni riigiasutus otsustab välja kuulutada turundusliku kallakuga hanke või annab teada, et tema bränding on muutumas ja see maksab raha.