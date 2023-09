Abja gümnaasiumi uus koolivorm rõhutab Mulgi päritolu

Koolivormi idee sai alguse 3. klassist

„Rahakotil on kergem, ei pea riietuse üle nii palju mõtlema ehk siis muret on vähem ja loob koolis ühtse tunde ning toetab identiteeti,“ loetleb Grenberg eeliseid. „Meil ei kulunud koolivormile rohkem kui 100 eurot, kuid sel aastal pole veel uusi esemeid vaja osta.“

Idee autori sõnul võeti klassijuhataja ja 3. klassi lapsevanemad kokku ja koos arutati ning arvestati ka, mis lastele endile meeldis ja oleks mugav kanda.

„Tuttav tegeleb koolivormide disainimisega, tegi meile Mulgi stiilis valiku. Õppeaasta alguses kandsid lapsed vormi suurema õhinaga, aga kevade poole pidi vahel meelde ka tuletama, et leppisime ju kokku. Eks on mõistetav, et lapsed tahavad ka muid riideid kanda ja koolivormi esemeid on võimalik kombineerida,“ kinnitab Grenberg.

Nüüdse 4. klassi juhataja Annely Pilk mäletab toonast arenguvestlust: „Koos arutasime, et Abja-Paluoja on Mulgimaa pealinn, mistõttu baasvärvideks said punane ja must ning ka meie kaaruspael sai sisse disainitud. Hiljem lisandus eredamaid värve ja nüüd saab osta helesinist polosärki.“

Klassijuhataja sõnul tulid klassi laste vanemad vormiideega rõõmsalt kaasa: „No ütleme 99 protsenti lapsevanemaid tuli vaimustusega kaasa. Kes tellis mitu särki, kes mitu pusa, et oleks ka vaheldust. Mingit koolivormi elementi kanti riietuses alati, see oli osa omavahelisest kokkuleppest. Tore oli kooli peal omasid riiete järgi ära tunda. Ka teistele õpetajatele meie vorm meeldis.“

Teismelised vaatad vormi pikema pilguga