JURIST VASTAB | Kuidas tõestada sõbrale antud laenu ja raha tagasi nõuda?

Kui keegi teeb ettepaneku raha laenamiseks sularahas, äratab see juba kahtlust, ütleb jurist Uno Feldschmid.

See panigi mind kahtlema, sest pangaülekandega saab ilusasti tõestada, et olen talle raha andnud. Mida soovitate? Kas kirjutada paberil leping ja nõuda temalt allkirja? Kuidas tagada, et ma laenatud raha õigeaegselt tagasi saaksin, küsib Maalehe lugeja.