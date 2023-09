Hindrek Riikoja: Soome on muutunud odavaks kohaks, Põltsamaal valminud juust maksab vähem kui Eestis

Aga laevapiletiteks sai ju raha korjata. Serena veepargi jaoks samuti. Võileivad sai kaasa võtta ning sadamas ootasid ka inimesed, kes ühes võetud viina ja sigaretid ära ostsid. Tekkis raha, millega kirbuturul ja odavpoes käia. Sest kasutatud Soome kaup või Türgi toodang oli ikka parem. Kui mitte muu, siis selle pärast, et see oli Soomest toodud.

Aastakümned on möödas ja Soome on ikka tore. Ja mis veel parem – ta ei olegi enam nii põrgulikult kallis. Toidupoes on mõni asi kallim kui meil ja palju asju soodsamadki. Näiteks Põltsamaal valminud juust maksab Soomes nii mõneski poes vähem kui Eestis. Jogurtitest, saiakestest, karastusjookidest ja muust rääkimata. Tasub ka riidekraami ja kodumasinate järele vaadata.

Restoranis või puhvetis einestamine on muidugi kallis. Samas on majutus väljaspool Helsingit jällegi soodsam kui meie suuremates linnades. Eks suvistele hotellihindadele Pärnus, Saaremaal või Tallinnas ongi Euroopas raske vastast leida.

Miks ma sellest kõigest kirjutan? September on ilus aeg. Kellel veel puhkust alles on, sellel soovitan Soome minna. Seal on tore. Kindlasti Helsingist kaugemale. Kellel rohkem ettevõtlikkust, võiks päris Lappi välja põrutada. Ilus loodus, matkamiseks kõik vajalik olemas, põhjapõdrad igal sammul. Inimesed on sõbralikud.