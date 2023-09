Hannes Rumm: Kaja Kallas on Twiplomacys üliedukas. Kas uus peaminister suudaks sama?

USA president on niikuinii üleilmses välissuhtluses nähtav. Aga „ainult“ 85 miljoni elanikuga Türgi poolautoritaarse presidendi edukus näitab, et digidiplomaatia ei võrdu elanike arvuga. Twiplomacy toob oma mulluses analüüsis eraldi välja, et Hiina ja Venemaa presidendid ei kuulu maailma 50 mõjukaima tegija hulka, ehkki riigi suurus ja riigijuhtide käsutuses olev raha hulk seda võimaldaks.

Twiplomacy toob trendina välja, et digidiplomaatias on oluline autentsus. Nii Joe Bidenit kui Volodõmõr Zelenskõid iseloomustavad väga otsekohesed väljaütlemised. Teiseks võime inimesi kõnetada – kui Soome endine peaminister Sanna Marin sattus pidutsemisskandaali tõttu rünnaku alla, siis toetati teda Twitteris tugevasti. Näiteks USA endine välisminister Hillary Clinton avaldas ühe oma peo pildi ning kuulutas: tantsi edasi, Sanna!

Maksavad ajud, mitte raha

„Mõju ei näita see, kui palju järgijaid on liidril või kui palju säutse ta avaldab – mõju näitab, kui palju ta oma lugejaid kaasab,“ ütleb Twiplomacy. Liidrite edukuse puhul hinnati, palju nende sõnumeid jagati ja laigiti. Muidugi on oluline ka see, kui palju säutsu ajakirjanduses tsiteeriti.

Peaminister Kaja Kallase digidiplomaatia oli silmapaistvalt edukas Ukraina sõja algusest saati. Kusjuures – säutsumine ei maksnud midagi, võrreldes pidulike ja kulukate visiitidega. Digidiplomaatia annab väikeriikide esindajatele võimaluse suurriikide juhtidele järgi võtta.

Kaja Kallase edu digidiplomaatias lähtub sellest, et esiteks on tal midagi olulist öelda ning teiseks oskab ta oma mõtteid väljendada nii, et need äratavad tähelepanu.

Kui me vaatame Eesti poliitikuid, siis Twiplomacys on olnud edukad nii Toomas Hendrik Ilves kui Kersti Kaljulaid. Kaja Kallase säutse on Ukraina sõja ajal tsiteerinud maailma mõjukaimad uudisteagentuurid ja ajalehed.

Kui Eestis vahetub nüüd peaminister, siis kas järgmine tegija suudab olla sama edukas?