Soolestiku tervise ja hea seedimise eest võlgneme tänu kiudainetele, mida leidub eriti köögiviljades ja täisteratoodetes ning nii ka kõrvitsas, kirjutab Health. Lisaks näitavad mõned andmed, et kõrvitsakoores leidub ühendeid, mis toetavad soolestiku mikrobiootat. Sajas grammis kõrvitsas on vaevu paarkümmend kalorit, kuid üks gramm kiudaineid. Seda üksinda on küll vähe, kuid kui süüa ports kõrvitsasuppi ja kõrvale täisteraleiba, annab see ühe toidukorra kohta kokku juba hea kiudainete koguse.