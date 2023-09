Ülitöödeldud toit varitseb ootamatutes kohtades: 9 fakti, mida igaüks peaks teadma

Peaaegu kogu toit on mingil määral töödeldud. Kui teete ise kodus süüa, kasutate tõenäoliselt jahu ja õli, mis kumbki pole toores olekus. Kuid ülitöödeldud toit (ÜTT) on väga erinev. See sisaldab tööstuslikke aineid, mida tavainimene oma köögis ei kasuta. Samuti lisandeid, mis muudavad toidu maitsvaks. Brasiilia teadlane Fernanda Rauber on öelnud: „Enamik ÜTT ei ole toit. See on tööstuslikult toodetud söödav aine.“