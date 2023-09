Läänemaa kohalik gurmee

Gurmeeturu tegid eriliseks kohalikest metsikutest taimedest valmistatud road, mida külalised ka maitsta said. Kõigepealt ilmus puidust kandikutel taimedega kaunistatud lauale eelroog ahvenakotlet, millel kihina hele randkressi majonees. Randkress (Lepidum latifum), mida eriti palju leidub Lääne-Eesti mererannas, annab huvitava mõrkja, wasabi't meenutava maitsenüansi. See on nii tugev taim, et kasvab ka läbi betooni, väidab Taavi Kuusk, kes on Haapsalu kutsehariduskeskuse kutseõpetaja. Roosa lehe all peidavad end n-ö kapparid, mis tegelikult on valmistatud mustadest leedrimarjadest. Katteks kõige peal on kurdlehise kibuvitsa marineeritud kroonleht. Kõike kaunistab veel rohulaugu hapendatud õisik, mis lisab laugu mõrkjat maitset.