KUULA | Kas ka sina lased ennast soraval jutul petta?

Advokaadibüroo Triniti partneri Siim Maripuu sõnul on kokkulepped toitude nimetustes ja tähenduses selleks, et EL siseselt saaks toimida sujuv kaupade vedu ning tarbijad saaks üheselt aru, mida tarbitakse.

Biokompetentsikeskuse BioCC OÜ teadur Liis Lutter ütles, et taimsete jookide tarbimisel peaksid inimesed olema ettevaatlikud, kuna teraviljad ja kaunviljad mida kasutatakse taimsete jookide tootmiseks on küll rikkad vitamiinide, kiudainete, mineraalide sisaldusest aga neist valmistatud taimsed joogid või taimsed alternatiivid sisaldavad siiski toitaineid madalamas kontsentratsioonis.

„Juba taimsete jookide valmistamine erineb oluliselt joogipiima tootmisest – just jahvatamised, märgekstraheerimine, koorimised – see kõik vähendab taimse toorme toiteväärtust ja esineb toitaine kadu, kui ka toitainete lagunemist. Teine probleem, millele tähelepanu ei pöörata on taimses toormes ja ka taimsetes alternatiivides leiduvad antitoitained,“ hoiatas Lutter.