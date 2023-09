Räägiks ehk hoopis ilmastu soojenemisest

Kas ongi vaja midagi muuta!

Õnneks olid keeleteadlastel terminid selged ja 1925 ilmunud õigekeelsussõnaraamatust leiame, et ilmastik on see ilma ja kliima vahepealne Witterung ning ilmastu tähendab kliimat. Samast süsteemist lähtuti ka 1943. a gümnaasiumi maateaduste õpikus ja väliseesti kogukonnas avaldatud õigekeelsussõnaraamatutes. Eesti NSVs aga suri sõna „ilmastu“ peaaegu välja. Küllap oli põhjuseks see, et snitti hakati võtma vene keelest: nii loeme 1964 ilmunud õpikust „Üld- ja agrometeoroloogia,“ et pogoda vasteks on ilm ja ilmastik, klimat on aga kliima.