Uksekolks. Teine veel. Ja seda just samal hetkel, kui üle Kurgja -Linnutaja taluhoovi kõlasid muusika avataktid, mis juhatasid sisse näitemängu muuseumi 75. sünnipäevaks. Ja siis hakkas Jakobson tornist rääkima.

„Kurgja töötajad räägivad, et üks sensitiivsete võimetega inimene on kunagi siin käinud ja kinnitanud, et Jakobson käib vahetevahel Kurgja häärberi tornis,“ toetas esmamuljet SA Eesti Maaelumuuseumid direktor Merike Lang.