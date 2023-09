Kristjan Lepik: müstiline süsinikuturg, mis see on? Kohe muutub see päris asjaks

Meilt seda vaadates võib jääda mulje, et Eesti peaks soojemate suvede läbi justkui võitma. Tegelikkuses on olukord märksa keerulisem – suur osa jõukamast Euroopast on probleemi sees, ja kuna oleme Euroopa majandusruumi osa, siis mõjutavad sealsed kliimamuutustest tehtud otsused ka meid. Need omakorda muudavad ka Eesti majanduselu ning üks olulisi näiteid on siin süsinikuturg.

Süsinikuturu alusloogika on tegelikult päris lihtne. Iga ettevõtte tegevusega kaasneb teatav süsiniku jalajälg ning üha rohkem liigume selles suunas, et ettevõtted on kas vabatahtlikult või sunnitult oma süsiniku jalajälge katmas. Sõltumata sellest, kas tegu on lihatootmise, kinnisvara või kohvikupidamisega, süsiniku jalajälg on igal juhul arvutatav.

Võtame ühe praktilise näite. Kui maja ehitamisel mõelda, kas teha see puidust või betoonist, siis otsus sünnib nii kulude kui keerukuse järgi. Kuid senine maailm ei ole kulu ehk toote hinna juures eriti arvestanud keskkonnamõjudega, mis kulub selle toote tegemiseks.

Betooni tootmine on väga suure süsinikureostusega. Kui kasutada maja ehitamiseks aga puitu, siis seal salvestub süsinik väga pikaks ajaks. Seega liigume selle suunas, et ehitusmaterjalina peaks betoon muutuma puidust oluliselt kallimaks. Ning kui süsiniku salvestumine puitmajas või puittoodetes on pikaks ajaks tõestatud, saab see täiendav tulu olla tootjale.

Kui süsinikuturu üheks pooleks on ettevõte, kes soovib oma jalajälge katta, siis turu teine pool on kas eraisik või ettevõte, kes oma tegevuse muutusega salvestab süsinikku ehk teeb planeedile head. Üheks näiteks on siin maaomanik, kes istutab uue metsa. Mets kasvab ja aja jooksul seob süsinikku. Samamoodi ka põllumees, kes oma äriprotsessid ümber teeb, arvestades süsinikuga – et tema tegevusel oleks väiksem süsiniku jalajälg.