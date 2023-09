Osa töötavaid pensionäre ei teagi, et tänavu kehtib neile teistmoodi tulumaksu arvestus

Kui töötav pensionär on teinud maksuvaba tulu kasutamise avalduse tööandjale, siis palutakse see tööandja juures üle vaadata ja vajadusel muuta. Nimelt tuleb töötaval pensionäril oma tööandjale teada anda, et tema töötasult tuleks täielikult maha arvestada tulumaks, kuna maksuvabastus kehtib pensionäril nüüd pensionilt 704 euro ulatuses.