Hebo Rahman: armsad kergliiklejad, millega te küll mõtlete?

Sõidan rattaga iga päev ümber Tallinna vanalinna tööle ja tagasi. Hoolimata sellest, et kohati lõpeb rattarada kahemeetrise auguga või on sinna suunatud kogu tänava jalakäijad, on see siiski kõige kiirem ja mugavam liikumisviis. Paari kuu eest asi muutus, kui järsku tuli inimestel pähe rattaradadel tagurpidi liiklema hakata.