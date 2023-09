Hindrek Riikoja: riigikogulaste palkadeks kulub kuus üle 750 000 euro. Ja vastu saame sellist janti?

Alanud poliitsügis tuleb riigikogus seadusandluse ja sisulise debati poolest igav ja sisutu. Seda tiinem on see aga poliitkemplustest, halvasti ütlemistest, obstruktsioonist ja inetustest. Kas me aga selleks kulutame igas kuus ainuüksi parlamendi palkadeks üle 750 000 euro?