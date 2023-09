Teraviljakasvataja Olav Kreen on seitsmendat põlve põllumees

Pea igal põllumeeste suuremal üritusel on kohal ka Olav Kreen, kes oma teraste küsimustega juhib poliitikute tähelepanu põllumajanduse valupunktidele. Mehe trumbiks väitlustes on see, et ta ise on läbi ja lõhki põllumees, kes tunneb põhjalikult maaelu ning selle keerdkäike.