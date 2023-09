Aivar Mäe naaseb teatrijuhi ametisse, kuid jääb arendama ka koduvalda

Vallavanem Madis Koit rõhutas, et Põhja-Pärnumaa jaoks on Aivar Mäe nõustumine koostöö jätkamisega tohutu suur võit: „Ta on suutnud end meie vallas toimuvaga ühe aastaga hästi kurssi viia ja alustanud väga oluliste projektidega. Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse näol on tegemist väga tugeva meeskonnaga ning koos Aivar Mäe toega suudame kindlasti ellu viia kõik planeeritu.“