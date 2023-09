Sanatooriumi asemel jõudis Rita Lootuse külla. „Tütar ütles, et on üks ilus koht...“

Räägib, et töötas lasteaias abilisena. Siis kukkus selja katki ja pidi tööst loobuma. Jäi koduseks. Koerake jäi haigeks, tuli magama panna. „Oi, ma olin meeleheitel. Veterinaar tuli koju, mürgisüstiga. Küsisin: kaua see asi aega võtab? Üle tee oli mul Rimi. Läksin poodi ja ostsin sirgelt pudeli viina. Jõin nagu kraanivee ära, mahla ka ei võtnud peale.“

„Ühte ja sama juttu aeti: võta uus loom, mine joogasse, käsitööringi. Öeldi: otsi omale mees. No mismoodi see veel käib, panen seljale sildi suurelt või?“

„Istusin kodus ja mõtlesin, et kas see olen tõesti mina. Mul on ju ometi kõik korras, lapsed on tublid, terved. Mul on kodu, hea elu. Ma olen liiga noor, et end surnuks juua!“