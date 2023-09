KUULA | Jaan Tammsalu „Vaimuelu“ avasaates: üle pika aja olen hirmu tundnud

Ta tunnistab ka, et kuigi vilunud esineja, siiski on esimese saate ootus olnud küllalt ärev.

„Olen kartnud, üle pika aja olen hirmu tundnud, aga tundub, et nüüd on muretsemisel lagi käes,“ märgib Tammsalu ning lisab, et mõistab hästi, et tema puhul on hetkel tegemist ilmselt kõige tuntuma vaimulikuga Eestis ning selgitab lühidalt oma praegust positsiooni kirikus.