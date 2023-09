Piret Tali: kui punane on vene kaart Narvas päriselt? Kas see on revolutsioon?

„Kas see on revolutsioon?“ küsib teine postitaja.

„Tallinn on juba läinud,“ ohkab kolmas.

Ilmselgelt on vene kaart pärast Keskerakonna esimehe valimisi ja ilmselt ka lõhenemist eesti- ja venemeelsete ehk Kiige ja Kõlvarti leeriks kuum teema, mille esimene ilming on Narvas toimunu.

„See oli ime, et see võim Narvas nii kaua püsis,“ on Raik öelnud.