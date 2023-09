Uhhuu või šamanism? „Kärbseseen võiks olla igas koduses taimeapteegis riiulil kõrvuti musta pässiku ja ravimteedega“

Arhailiste Traditsioonide Keskus „Šamaanimaailm“ on Harjumaal Kose vallas paljudel šamanismi ja enesearengu teemadel kursusi, koolitusi ja laagreid korraldanud aastaid.



Punase kärbseseene targalt kasutamise töötoa kuulutust nägin sotsiaalmeedias juhuslikult, just sel päeval, kui pohlalt tulin ja metsa all imeilusaid punaseid kärbseseeni silmasin. Keskuse šamaanide AiaKha / Tõnu Talimaa ja Arjaana Kami / Terje Partsi välja pakutud koolituspäevad äratasid suurt huvi. Ka sel päeval, mille kaasa tegin, oli osalejaid üle paarikümne.