Puhkus on rikutud, kui broneeritud majutuskoht ei vasta fotodele ja kirjeldustele. Näiteks ei tööta hotellitoas kliimasüsteem, interjöör on hooletusse jäetud, lubatud teenuseid (basseinibaar, lastedisko) ei ole. Või selgub „kõik hinnas“ hotellide puhul, et kõik siiski ei ole hinnas. Mis tingimustel ja kuidas raha tagasi nõuda, küsib Maalehe lugeja.