Seadusemuudatus: välisriigist tagasi pöördunud pensionäri toetus muutub

Tagasipöörduja toetust makstakse inimesele, kes on välisriigist tagasi Eestisse elama asunud vanaduspensioniealine Eesti kodanik või eesti rahvusest inimene. Toetust makstakse ka inimesele, kes koos tagasipöördujaga Eestisse elama asub (abikaasa, laps, vanem). Toetuse suuruseks on kehtiv rahvapensioni määr, milleks 2023. aastal on 336.39 eurot. Toetust makstakse iga kuu 5. kuupäeval.