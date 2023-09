Heido Vitsur: valitsusaparaadilt raha kärpimine pole mingi lahendus! Mõtlematuse tagajärjed on juba käes

Esiteks tundub mulle, et me oleme eelarvest rääkides mõned mõisted segi ajanud. Näiteks kasutame mõisteid „eesmärk“ ja „põhimõte“ nii suvaliselt, et tihtipeale saavad loomulikest ja ammu teada olevatest põhimõtetest nagu „raha ei ole võimalik kulutada rohkem, kui seda on“ ning et „laenata ei saa rohkem, kui laenu teenindada suudetakse“, eelarve koostamisel peamised eesmärgid. Need eesmärgid, olgu siis sotsiaal- või majandusvaldkonnast, mille saavutamiseks eelarvet tegelikult koostatakse, jäävad aga tagaplaanile.