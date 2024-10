Samblaga pole mõtet võidelda: raja hoopis imekaunis samblaaed!

Üks viis sammaldele tähelepanu suunata ongi valida aiast mõni looduslikult samblarohkem koht ning aidata nende ilul paremini välja tulla lihtsalt teisi taimi järk-järgult välja rohides.

Selline laiguke ei pea olema hiiglaslik. Pigem soovitan alustuseks proovida kätt pisemal alal. Juba mõne lopsaka võilille väljatõmbamisel sammaldunud murulaigust või sammaldunud kivilt lehe- ja oksaprahi kokku kogumisel on märgata, et teie koju on kujunemas samblaaed. Sellisel viisil talitades saate kauni samblavaiba igal juhul, kuna loodus on teie eest ära teinud just sellesse paika sobivate samblaliikide valiku.

Kui käsi kindlam, saate soovi korral hakata samblaaeda laiendama ja rikastama. Muidugi on alati võimalik alustada ka puhtalt lehelt täiesti uue istutusala rajamisega, kuid siin tulevad ettevõtmise õnnestumiseks kasuks kannatlik meel ja algteadmised sammaldest.





Miks on samblaaed eriline?





Sammaldega on võimalik haljastada paikasid, kus teised taimed kasvada ei soovi. See on võrratu omadus, mille abil kaotada aiast sellist tüüpi paigad, mille kohta ütlete: „See koht on lootusetu, siin ei kasva mitte midagi.“

Samblaaed on kaunis aasta ringi, kuid eriti hästi tuleb selle ilu esile hilissügisel, kui ümbritsev taimestik on end hallidesse ja pruunidesse toonidesse mässinud. Erilisust lisab kindlasti ka tõik, et samblaaed on Eestis siiski väga vähe levinud. Võiks öelda, et suisa haruldane. Eesti uhkeim samblaaed asub praegu teadaolevalt Tartu Ülikooli Botaanikaaias. Seda hakati rajama 2012. aastal, umbes aasta tagasi hakati samblaaeda rajama ka Tallinna Botaanikaaeda.

Samblaaed on kaunis aastaringselt, kuid eriti hästi tuleb selle ilu esile hilissügisel, kui ümbritsev taimestik on end hallidesse ja pruunidesse toonidesse mässinud.





Sammaldele vajalikud kasvutingimused





Eesti enam kui 600 samblaliigi seas leidub samblaid, mis saavad hakkama kõikvõimalikes tingimustes. Omad liigid on nii maapinna, kivide kui ka puutüvede jaoks.