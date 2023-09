Muumiate needust ei eksisteeri! 76-aastane arheoloogialegend käis Tallinnas müüte kummutamas

Nefertiti elu ja surm tekitab endiselt palju küsimusi. Tema päritolu on siiani teadmata. On oletus, et pärast oma abikaasa vaarao Akhenateni surma võis ta lühikest aega meheks maskeerununa ka trooni valitseda. Ühe Leedu teadlase väidetel ei olnud Nefertiti mitte ainult naiseliku ilu eeskuju, vaid valitses pärast oma abikaasa surma tõesti kuningriiki.

Seda, et selle egüptoloogi avastused muudavad pikka aega kehtinud veendumusi näitab ka asjaolu, et teine kuulus Egiptuse valitseja Kleopatra ei olnud afroameeriklane, nagu viimases Hollywoodi filmis näidatakse, vaid pärines Makedooniast. See avastus on tekitanud palju arutelusid ja vastuolusid. Dr. Zahi Hawassil on selles küsimuses kindel seisukoht ja tema veendumuse tõttu on Egiptuses keelatud näitada viimast Kleopatra elulugu kajastavat filmi, mille produtsendiks on Will Smithi abikaasa Jada Pinkett-Smith.